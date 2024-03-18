Yağmur ve soğuktan etkilenen köpeğe öğrenciler yuva yaptı

Yağmur ve soğuktan etkilenen köpeğe öğrenciler yuva yaptı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir okulun öğrencileri ve öğretmeni, yağmur ve soğuktan etkilenen köpeğe brandalarla çevrili yuva yaptı.

Merkez Kayapınar ilçesinde etkisini gösteren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçede ismi öğrenilemeyen bir okulun öğrencileri ve sınıf öğretmeni, yan taraftaki boş arazide sokak köpeğinin etkilendiğini görüp kendisine branda ve poşetlerle kaplı yuva yaptı.

Yürekleri ısıtan görüntü ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.