Vatan savunmasında gözlerini ve bir ayağını kaybeden gazi, 10 çocuk büyütmenin gururunu yaşıyor

Batman'ın Sason ilçesinde 1995 yılında vatan savunmasında PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmanın ardından iki gözünü ve bir ayağını kaybeden gazi Servet Çiftçi, kimseye muhtaç olmadan 10 çocuk büyütmenin gururunu yaşıyor.

1995 yılında gazilik mertebesine nail olan Servet Çiftçi, iki gözü görmediği halde hayata umutla ve neşeyle bakıyor. 13 Mart 1995'te terörle mücadele için katıldığı bir operasyonda mayına basmasıyla gazi olduğunu ifade eden Servet Çiftçi, "Sason ilçesine bağlı Aydınlık köyü ile Yuvarlar köyü arasındaki kırsal alanda terör örgütü mensuplarının görüldüğü ihbarının gelmesinin ardından askerlerimiz ve korucularımızla beraber bölgeye gittik. Teröristlerle aramızda yaşanan çatışmanın ardından bölgeden kaçan teröristlerin peşine düşerken hain teröristlerin tuzakladığı mayına basarak ağır yaralandım. Olayda iki gözümü ve bir bacağımı kaybettim. Hastanede yaklaşık 2 ay tedavi gördüm. Şimdi çok şükür iyim. Olay olduğu zaman 4 çocuğum vardı, şimdi 10 çocuğum var. Vatan sağ olsun. Devletimiz hiç bir zaman bizleri yalnız bırakmadı. Çok şükür 10 çocuk büyüttüm, gerektirse onlar da bu vatana çekinmeden hayatını feda ederler. O olayın ardından 28 yıl geçti, hiçbir şey için pişman değilim. Gerekirse vatan için canımı feda etmeye hazırım" dedi.

"Babam en güzel babalardan bir tanesi"

Servet Çiftçi'nin 12 yaşındaki en küçük kızı Derya Çiftçi ise, babasının hayat dolu olduğunu ve onunla gurur duyduğunu söyledi. Çiftçi, "Babamız ile gurur duyuyoruz. Biz 10 kardeşiz, en küçükleri benim. Babamı çok seviyorum. O hayat dolu ve çok esprili biri. En güzel babalardan biridir. Her türlü ihtiyacımızı karşıladı. Bir isteğimiz olduğunda hemen alıyor. Biz onunla gurur duyuyoruz. Bizim için çok güzel bir gurur" şeklinde konuştu.

"Gazimiz çok neşeli ve hayat dolu"

Gaziler Günü nedeniyle gazi Servet Çiftçi'yi evinde ziyaret ederek gaziler gününü kutlayan Sason Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Derneği Başkanı Sait Balge, "Bu gün bu topraklarda rahatça geze biliyorsak bunu kahraman gazi ve şehitlerimize borçluyuz. Gaziler Günü nedeniyle gazimizi ziyarete geldik. Gazilerimizden Allah razı olsun. Eğer bugün bu topraklarda rahatça dolaşabiliyorsak onların sayesindedir. Gazi ve şehitlerimizle gurur duyuyoruz. Servet gazimiz, çok neşeli, çok güler yüzlüdür. Bu durumu bizleri de sevindiriyor" dedi. - BATMAN