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Van Gölü Aktivistleri Nemrut ve Van Gölü'nü Kirletilmemesi İçin Kulaç Attı

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Van Gölü Aktivistleri tarafından organize edilen etkinlikte 6 kişi, Nemrut ve Van Gölü'nün tanıtımı ve temiz kalması için 8 kilometre kulaç attı. Yüzme maratonuna İstanbul'dan gelen 5 yüzücü de katıldı.

Van Gölü Aktivistleri tarafından organize edilen ve Nemrut ile Van Gölü'nün tanıtımı ile kirletilmemesi için 6 kişi 8 kilometre kulaç attı.

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü ile yine dünyanın en büyük ikinci krater gölü olan Nemrut Krater Gölü ve kalderanın temiz kalması ve tanıtılması amacıyla Van Gölü Aktivistleri Derneği tarafından yüzme etkinliği düzenlendi. Bu etkinliğe destek olmak için İstanbul'dan gelen 5 yüzücünün de katılımıyla yapılan maraton yaklaşık 7 kilometre sürdü. 4 saatte tamamlanan maratonda bir ilki gerçekleştirerek bölgeye dikkat çekmek isteyen yüzücüler, Nemrut'un bir doğa harikası ve yeryüzü cenneti olduğunu belirttiler.

İstanbul'dan gelerek yüzme maratonuna katılan Ayhan İlhan, "İstanbul'dan 4 yüzücü arkadaşımla birlikte buraya geldik. Daha önce burada yüzmüştük. Ancak bugünkü parkurumuz biraz daha zorlu olacak. Yaklaşık gidiş-dönüş olmak üzere 8 ila 10 kilometrelik bir yüzmeyi hedefliyoruz. Buranın zorluk derecesi çok daha farklı. Yaklaşık 2 bin 500 rakımdayız. Yüksek irtifa, oksijen azlığı var. Yüzerken bizleri zorlayacaktır. Öncelik sağlığımızdır. Burada kano ve botlar bizlere eşlik edecekler. Kendimizi iyi hissetmediğimizde mutlaka teknelere çıkacağız. Ancak bu parkuru bitirmek için de kendimizi zorlayacağız. Tüm destekçi kuruluşlara ve aktivist arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Yüzücülerden Hamide Yılmaz ise "2 gün önce Van Gölü'nde yaklaşık 17 kilometrelik bir parkuru yüzdük. 2 yıl önce de Van'dan Bitlis'e yüzmüştük. Şimdi de Nemrut Gölü'nde karşıdan karşıya yüzeceğiz. 8 ya da 10 kilometre olacak. Yüzmeyi seviyoruz. Bu parkurlara katılmak da bizleri memnun etti. Burası bir doğa harikası. Burası bir cennet. Ben burada yüzmekten çok mutluyum. Yüzme maratonu yapacak arkadaşlara buraya gelip yüzmelerini ve burayı çok seveceklerini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel de, Van Gölü ve Nemrut Krater Gölü çevresinin çöpten arındırılması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına bir bilinç oluşturmak için bu organizasyonu yaptıklarını belirterek, "Nemrut Gölü; dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölüdür. Bizde buraya dikkat çekmek için bir yüzme maratonu yaptık. Buranın turizm potansiyeline vurgu yapmak istedik. Krater gölünde bir uçtan diğer uca olan en uzun mesafeyi biri kadın olmak üzere 6 arkadaşımız ile birlikte başarıyla gerçekleştirdik. Amacımız bir farkındalık oluşturmak ve Avrupa Seçkin Destinasyonlar Listesinde yer alan ve yeryüzü cenneti olarak bilinen Nemrut kalderasının tüm dünyaya tanıtılmasıdır. Aynı zamanda buranın temiz tutulması, çöpten arındırılması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına bir bilinç oluşturmak için bu organizasyonu yaptık. Her yıl geleneksel olarak burada su sporlarının yapılabildiği, farklı yarışmaların ve maratonların yapılabileceğini hatırlatmak istedik. Katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Van Gölü bitlis Nemrut Van Çevre Turizm Yerel Spor Güncel Haberler

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