Van Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez'e ikinci kez 'uzlaştırma' ödülü verildi Van Cumhuriyet Başsavcılığı, uzlaştırma alanında Türkiye'nin en başarılı illeri arasında yer alarak Adalet Bakanlığınca ikinci kez uzlaştırma başarı ödülüne layık görüldü. Van Cumhuriyet Başsavcılığı, uzlaştırma alanında Türkiye'nin en başarılı illeri arasında yer alarak Adalet Bakanlığınca ikinci kez uzlaştırma başarı ödülüne layık görüldü. Adalet Bakanlığı her yıl Cumhuriyet Başsavcılıklarının uzlaştırma çalışma performanslarını değerlendiriyor. Bu çerçevede, geleneksel hale gelen törenle başarı sağlayan il ve ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına ödül veriyor. Ankara'da düzenlenen törenle uzlaştırma başarı ödülünü, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın teşrifleriyle Van Cumhuriyet Başsavcılığı adına Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez'e takdim edildi. Konuya ilişkin konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, kendilerini ödüle layık gören Adalet Bakanı Bekir Bozdağ teşekkür etti. Başsavcı Dönmez, "Türkiye'nin en başarılı illeri arasında bulunmamızı sağlayan Cumhuriyet Başsavcılığımız Uzlaştırma Büromuzdan sorumlu Cumhuriyet savcımıza, mesai arkadaşlarımıza ve uzlaştırmacı olarak görev yapan arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - VAN İhlas Haber Ajansı / Yerel Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet Türkiye Yerel Haberler

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