Vali Osman Hacıbektaşoğlu'dan Zafer Bayramı mesajı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan, aziz milletimiz ve kahraman ordumuzun azim, inanç ve cesareti ile tarihe bir kahramanlık destanı olarak geçen, Kurtuluş Savaşı'mızın dönüm noktalarından olan 30 Ağustos Zaferi'nin 101. Yıl Dönümünü milletçe büyük bir gurur, heyecan ve coşkuyla kutluyoruz. 30 Ağustos Zaferi; Yok edilmek istenen bir milletin ordusu ile omuz omuza topyekün mücadele verdiği, türlü yokluk ve imkansızlıklara rağmen büyük cesaret, özveri, fedakarlık ve eşsiz kahramanlıklar sonucunda zaferle taçlandırılan, bağımsız ve özgür Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasının yolunu açan bir varoluş destanıdır. Büyük önder Atatürk'ün liderliğinde 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Savaşı sonucunda ulaşılan 30 Ağustos Zaferi ile kutsal değerleri için gerektiğinde canını feda etmekten bir an olsun çekinmeyen asil bir milletin, vatanı, şanlı bayrağı ve bağımsızlığı uğrunda neleri başarabileceği tüm dünyaya gösterilmiştir. Büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve aziz milletimiz, dün olduğu gibi bugün de ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, bağımsızlığına, birlik, beraberlik ve kardeşliğimize yönelen hain plan ve saldırılara tek vücut halinde karşı koyma azim ve kararlılığını sürdürecektir. Hiç şüphe yoktur ki, her karış toprağı aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve bizlere emanet edilen vatanımıza, devletimize, milli mücadele ruhu ile, birlik ve beraberlik içerisinde sonsuza dek sahip çıkılacak, kollanacak ve korunacaktır. Bu duygularla; aziz milletimizin, Zonguldaklı hemşerilerimizin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, eşsiz zaferleri bizlere armağan eden ve bu topraklar üzerinde özgür, bağımsız ve güven içerisinde yaşamamızı sağlayan, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, vatanı uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi sonsuz saygı ve şükranla anıyorum." - ZONGULDAK