Eskişehir Valisi ve eşi şehit aileleri ve gazilerle iftar programında buluştu

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, Valilik tarafından düzenlenen iftar programında, şehit ailelerimiz ile gazilerimiz ve aileleriyle bir araya geldi.

Yemek programına Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy ile birlikte Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hv. Org. İsmail Güneykaya ve eşi Aygül Güneykaya, Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve İdris Nebi Hatipoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Vali Yardımcıları, kamu kurum müdürleri, askeri erkan, şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve aileleri katıldı.

"Şehit ailelerimiz ve yakınları bizlere şehitlerimizin emanetleridir"

Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan programda, akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı, dualar edildi. Daha sonra iftar programında konuşan Vali Hüseyin Aksoy, "Ramazan ayının manevi atmosferinde, bir iftar sofrasında siz değerli şehit ve gazi aileleriyle buluşmaktan, sizleri ağırlamaktan büyük bir onur duyuyorum. Hepinize hoş geldiniz diyor, bu iftar soframızı şereflendirdiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehit ailelerimiz ve yakınları bizlere şehitlerimizin emanetleridir. Biz şehitlerimize ve gazilerimize çok şeyler borçluyuz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize huzurlu, bereketli bir ömür diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şehit ve gazilerimizin bizim için, ülkemiz için ödedikleri bedelin büyüklüğünü ifade etmeye kelimeler yetmez. Onlar, bizim istiklalimizin ve istikbalimizin bu topraklardaki şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleridir. Eskişehirlilerin ve Milletimizin gönlü, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin her kurumunun kapıları sizlere sonuna kadar açıktır. Siz değerli şehit ailelerinin ve yakınlarının, gazilerin bizlere milletimizin emaneti olduğunu asla unutmayacağız. Rahatınızı ve huzurunuzu sağlamak için, sorunlarınızı gidermek için her zaman sizin yanınızda, sizlerle birlik ve beraberlik içinde olacağız. Vatan için yapılan fedakarlıkların asla bir karşılığının olmadığını biliyoruz. Ramazan'ın bu ilk iftarında, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere; milleti, bayrağı, vatanı ve devleti için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Sizleri bu iftar sofrasına katılımlarınızdan dolayı saygıyla selamlıyor, her birinize çok teşekkür ediyorum. Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Afiyet olsun."

Konuşmalardan sonra İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından yaptırılan yemek duasının ardından program sona erdi. - ESKİŞEHİR