Eskişehir Valisi, Dilendirilen Çocukların Korunması İçin Alınan Kararı Açıkladı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, ışıklarda ve sokak aralarında dilendirilen çocukların korunmasına yönelik başlatılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler paylaşırken, vatandaşlar alınan kararı destekledi.

2023 yılının Ekim ayında Eskişehir Valiliği, sokakta dilendirilen ve çalıştırılan çocukların güvenli bir şekilde yaşamalarını sağlamak, eğitimlerini desteklemek ve olumsuz durumlarla baş etmelerine yardımcı olmak amacıyla bir çocuk dilenciliğini yasaklamaya yönelik karar almıştı. Bahsi geçen karara öncü olan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, çalışmaların kapsamı ve güncel durumu hakkında bazı bilgiler paylaştı. Çocukların güvenli bir şekilde büyümelerini ve topluma yararlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamayı hedeflediklerine vurgu yapan Vali Aksoy, sokakta bulunan çocukların Aile ve Sosyal Hizmetler uzmanları tarafından incelendiğini ve eğitimle ilgili eksikliklerinin tespit edilmesi halinde konuyla ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bilgi verilerek okula kazandırıldıklarını ifade etti. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ailelere her türlü desteğin verildiğine de dikkat çeken Aksoy, vatandaşların dilencilere yardım yapmaması konusunda çağrıda bulundu. Konuyla ilgili fikirlerini belirten Eskişehirliler ise alınan kararın yerinde olduğunu belirterek valiliğe destek verdi.

"Sokaklar çocuklarımız için tehlikeli ve riskli"

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, sokakta çalıştırılan ve dilenen çocuklarla ilgili aldıkları yasaklama kararı hakkında detayları aktardı. Sokakların çocuklar için riskli ve tehlikeli olduğunun altını çizerek sözlerine başlayan Aksoy, "Valilikçe yaptığımız çalışmalar çerçevesinde sokakta çocukların çalıştırılması ve dilendirilmesini yasakladık. İlk defa yakaladığımız çocuğu ailesine teslim ederek, bir kez daha çocuklarını sokakta yakalarsak kendilerine idari para cezası uygulayacağımızı ve hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı belirtiyoruz. Buradaki amacımız, çocuklarımızın sokakta çalıştırılması ve dilendirilmesinin önüne geçmek. Sokaklar çocuklarımız için tehlikeli ve riskli. Bu yüzden onları korumak adına sadece yasaklama kararıyla ve idari yaptırım uygulamakla kalmıyoruz, sokakta bulduğumuz çocuğumuz Aile ve Sosyal Hizmetler uzmanlarımız tarafından inceleniyor. Eğer eğitimle ilgili bir eksiklikleri varsa, konuyu Milli Eğitim Müdürlüğü'müze ileterek çocuklarımızın okula kazandırılmasını sağlıyoruz. Bu alanda çalışmalar yapıyoruz. Aşı durumlarını da kontrol edip, yine eksiklik varsa konuyu İl Sağlık Müdürlüğü'müze ileterek aşılarının yapılmasını sağlıyoruz" dedi.

"Ailelere her türlü desteği veriyoruz"

Çocukların gençlik merkezlerinde, spor kulüplerinde ve aktivitelerde yer alabilmeleri için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden çalışma yapmalarını istediklerini de dile getiren Aksoy, "Eğer çocuk sokakta çalışmadığı takdirde aile geçinme noktasında bir zorluk yaşayacaksa, bunun tespitini yaparsak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ailelere her türlü desteği veriyoruz. Ekonomik, sosyal, eğitim ve sağlık gibi birçok alanda bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız, çocuklarımızın güvenli bir şekilde yaşamalarını sağlamak, eğitimlerini sürdürmelerini desteklemek ve bu amaçla gelişebilecek bir takım sorunlara karşı da onları korumak. Bu yönüyle yürürlüğe koyduğumuz bu çalışmayı başta güvenlik birimlerimiz polis ve jandarmamız olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler uzmanlarımız, ekiplerimiz ve ilgili belediye zabıtalarının konuyla ilgili çalışma yapmalarını istiyoruz. Uygulamaya geçtik ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu şekilde dilenme yapılması hususunun ortadan kaldırılması amacıyla biz bir genelge yayınladık. Bütün kurum ve kuruluşlarımıza bunu ilettik. Dilenmenin suç olduğu ve yapılmaması konusunda ilgili kurumlarımızı harekete geçirdik" şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımızdan bu tür kişilere yardım yapmamalarını istiyoruz"

Eskişehir sokaklarını daha güvenli hale getirme ve olumsuz görüntüleri ortadan kaldırma amacıyla bu kararlı tutumu benimsediklerine vurgu yapan Vali Hüseyin Aksoy, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Cami önlerinde ve esnaf ziyaretleri yapılarak dilenme noktasında bulunulmaması için bir çalışma yapılmasını istedik. Biz Eskişehir ili genelinde dilenmeyle ilgili böyle bir çalışmayı ortaya koyduk. Her yakaladığımız kişiyle ilgili Aile ve Sosyal İl Müdürlüğü'müzün uzmanları bir inceleme yapıyor. Gerçekten ekonomik anlamda durumu iyi değilse, dilenmediği takdirde yaşamını sürdüremeyecek bir durum tespit edersek bu kişilere biz her türlü yardımı yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Ancak genel değerlendirmemiz ve tespitlerimiz bunu bir meslek haline getirip, konuyu istismar ederek insanımızın yardımseverlik duygusundan faydalanan ve bunu farklı bir amaç için kullanan kişiler var. Bunların olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. Bütün kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde bu çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Özellikle vatandaşlarımızdan istirhamımız, bu tür kişilere yardım yapmamalarıdır. Eğer yardım yapacakları kişiyi bilmiyorlarsa ve 'kim fakir, kim değil' gibi bir tereddütleri varsa, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'mıza bu yardımları yaptıkları takdirde biz ihtiyaç olan vatandaşlarımıza bunları ulaştıracağımızı da kamuoyuyla paylaştık. Bu anlamda çalışmalarımıza destek veren Eskişehir halkına da teşekkür ediyorum. Amacımız sokakları daha güvenli hale getirmek ve bu tür görüntülerden daha temiz bir noktaya taşıyabilmek."

"Bariz şekilde bir çalışma olduğunu görüyoruz"

Esnaf Hüsnü Ünalan, alınan kararın çok yerinde olduğunu söyleyerek, "Valimizi destekliyoruz ve bunun devamının gelmesini diliyoruz. Çünkü çocuklar burada müzik aletleriyle insanları rahatsız ediyor. İnsanlar acıyarak onlara yardım etmeye çalışıyor ama biz biliyoruz ki onlar dilendiriliyor, birileri tarafından yönlendiriliyor. Biz birçok yetkili kişiye bu durumu anlatmamıza rağmen bir çözüm bulamamıştık. Ancak şu an diğer dilencilerde de azalma var. Bu renkli elbiselerle gezen dilenciler oluyordu, onlar da azaldı. Çocuk hemen hemen yok gibi, hatta hiç kalmadı. Artık dilencilik için gelen giden olmuyor. Bariz şekilde bir çalışma olduğunu görüyoruz. Şu çalışmalar inanın o kadar iyi oldu ki, insanlar burada daha rahat geziyor. Para almak için vatandaşları zorluyorlardı, yanlarından ayrılmıyorlardı ve tehdit edenler vardı. Bunların önüne geçilmesi burada gezen halkımızı da rahatlattı bizleri de rahatlattı" ifadelerini kullandı.

"Öncesinde dilencilerden geçemiyorduk, dükkanlarımıza müşteri gelemiyordu"

Esnaf Mehmet Kerenci ise esnaf camiası olarak muzdarip oldukları dilencilik meselesinin sonunda çözüme kavuşturulduğunu dile getirerek, "Özellikle Suriyeli çocuklar çok dileniyordu. Taşbaşı'nda, Köprübaşı'nda ve Kuyumcular Çarşısı'nda çok geziyorlardı. Hem Eskişehir Ticaret Odası olarak hem de esnaflar olarak valiliğe şikayetlerimizi iletmiştik. Geçtiğimiz aylarda valilik bir karar aldı, yaklaşık 1 buçuk aydır o dilencileri hiç göremiyoruz. Sadece milli dilenci dediğimiz 3-5 kişi kalmış, zaten onlar da Eskişehir'in simgeleri. Eskisi gibi dilenci yok, açık ve net. Alınan karar yerinde. Öncesinde dilencilerden geçemiyorduk, dükkanlarımıza müşteri gelemiyordu. Vatandaş korkudan döviz bürosuna altın almaya gidemiyordu. Adam dövizini bozacak, endişeleniyordu. Bize gelip şikayet ediyorlardı. Dilencilerin artması, Eskişehir'de bu kadar çoğalması gerçekten sinir bozucuydu" sözlerini kaydetti. - ESKİŞEHİR