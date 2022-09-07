Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Çiçek rafting yaptı

Yerel Haberler

Vali Çiçek rafting yaptı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yahyalı ilçesinde bulunan Zamantı Irmağı'nda rafting yaptı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yahyalı ilçesinde bulunan Zamantı Irmağı'nda rafting yaptı.

Kentte turizm atağı başlatan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı ve Yeşilköy Şelalelerinde incelemelerde bulundu. Ardından Zamantı Irmağı'na geçen Vali Çiçek, burada da rafting yaptı. Çiçek'e İlçe Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali İhsan Kabakçı da eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gökmen Çiçek Hisarcık Yahyalı Kayseri Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title