Vali Çelik: 'Kütahya'da engellilik oranı yüzde 6,9'

Kütahya'da düzenlenen Engelliler Haftası programına katılan Vali Ali Çelik, Kütahya'da engellilik oranının yüzde 6,9 olduğu ifade etti.

Kütahya'da düzenlenen Engelliler Haftası programına katılan Vali Ali Çelik, Kütahya'da engellilik oranının yüzde 6,9 olduğu ifade etti.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonu'nda program düzenlendi. Programa Vali Ali Çelik, Vali Yardımcısı Mustafa Güney, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, protokol üyeleri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışında yaptığı konuşmada, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Vali Ali Çelik, Kütahya'da engellilik oranının yüzde 6,9 olduğu bilgisini vererek, "Devletin engelli öğrencilerin eğitimlerine destek için 675 özel eğitim okulu, 207 özel eğitim sınıfı, 380 destek eğitim odası, 19 evde eğitim ve 2 bin 52 kaynaştırma eğitimi imkanı sunmaktadır" dedi.

Daha sonra Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulu Öğretmen ve Öğrenci Korosu "7 Türkü 7 Bölge, Biz Birlikte Güçlüyüz Türkiye" isimli çalışmalarını seslendirdiler. Çinikent Özel Eğitim İlkokulunun "Tebessüm Ront Gösterisi"nin ardından Çinikent Özel Eğitim Ortaokulu "Bayrak Gösterisi"ni gerçekleştirdi. Kütahya Çölyak, Pku ve Metabolik Hastalıklar Derneği'nin "Glutenle Olan İmtihan" isimli tiyatro gösterisiyle program sona erdi. - KÜTAHYA