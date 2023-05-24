Vali Buhara muhtarları dinledi

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ; Boztepe ve Mucur ilçelerinde muhtarları dinledi.

Boztepe ve Mucur ilçelerinde Vali Mete Buhara başkanlığında düzenlenen Mahalle ve Köy Muhtarları Toplantılarında muhtarların talep ve istekleri alındı. İlgili kurum amirleri tarafından kurumlarınca ilçelerde yürütülen çalışmalara ve faaliyetlere dair sunumlar gerçekleştirildi. Toplantıda sunumların ardından muhtarların talepleri alındı. Toplantılara Vali Mete Buhara'nın yanı sıra AK Parti Milletvekili Necmettin Erkan, Vali Yardımcısı Turan Soğukoluk, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Sadık Gülecen, kaymakamlar, ilçe yöneticileri ve ilgili kurum amirlerinin yanı sıra ilçelerin köy ve mahalle muhtarları katıldı. - KIRŞEHİR