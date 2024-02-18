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Düzce Valisi Selçuk Aslan Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

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Düzce Valisi Selçuk Aslan, şehit ailelerini ziyaret ederek 'Şehitlerimizin aileleri bizlere emanet, Allah bizi, sizlere hizmette mahcup etmesin' dedi. Vali Aslan, Er Erdoğan Şengül'ün ailesini ve Polis Memuru Gökhan Elbistan'ın ailesini ziyaret edip, başarılar diledi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, şahit ailelerini ziyaret ederek "Şehitlerimizin aileleri bizlere emanet, Allah bizi, sizlere hizmette mahcup etmesin" dedi.

Vali Selçuk Aslan, şehit ailelerini ziyaret etmeye devam ediyor. Aslan, 2004 yılında Erzurum ili Pasinler İlçesi'nde Şehit olan Er Erdoğan Şengül'ün ailesini ve 2008 yılında Ankara ili Kızılcahamam İlçesi'nde Şehit olan Polis Memuru Gökhan Elbistan'ın ailesini ziyaret edip, hatırlarını sorarak Tıp Fakültesi Öğrencisi olan kızına başarılar diledi.

Vali Aslan, "Her daim şehit ailelerimizin yanındayız. Allah bizi, sizlere hizmette mahcup etmesin" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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