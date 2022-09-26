Uzun'dan, J. Albay Yusuf Küçükbaşol'a hayırlı olsun ziyareti Yerel Haberler Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı olarak atanan J. Albay Dr. Yusuf Küçükbaşol'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı olarak atanan J. Albay Dr. Yusuf Küçükbaşol'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı J. Albay Dr. Yusuf Küçükbaşol'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Genel Sekreter Uzun, Küçükbaşol'a çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Küçükbaşol, nazik ziyareti ve iyi dilekleri için Genel Sekreter Uzun'a teşekkür etti. - KARABÜK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Safranbolu Karabük Komando Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Uzun'dan, J. Albay Yusuf Küçükbaşol'a hayırlı olsun ziyareti - Haberler

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