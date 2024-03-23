Ümran Dağaşan Özlük, kitaplarını Mustafa Destici'ye hediye etti

Oltulu yazar Ümran Dağaşan Özlük, Kış Güneşi ve Kırk Kara yıl isimli iki kitabını Oltu'ya gelen Büyük Birlik Genel Başkanı Mustafa Destici'ye hediye etti.

Oltu'da Büyük Birlik Seçim koordinasyon merkezinde bayanların dertlerini dileyen Destici'ye Ümran Dağaşan Özlük, yazmış olduğu Kış Güneşi ve Kırk kara Yıl isimli eserlerini taktim etti. Eserlerde Oltu'nun Rus işgalinde 40 yıl esaretini anlatıyor. Genel Başkan Destici, iki güzel eserin hediye edilmesinden son derece mutlu olduğunu ve severek okuyacağını dile getirdi. - ERZURUM