Üye Girişi
Haberler

Uludağ'da Kar Yağışı Tatilcileri ve Otelcileri Sevindirdi

Güncelleme:

Uludağ'da yoğun kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı 65 santimetreye ulaştı. Yerli ve yabancı turistler kayak pistlerine akın etti.

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da kar geç yağsa da tatilcilerin ve otelcilerin yüzünü güldürdü. Yerli ve yabancı turistler pistlere akın ederken 2 gündür yoğun kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı 65 santimetreye ulaştı.

Türkiye'nin en gözde kış turizm merkezlerinin başında gelen Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı turistler kayak pistlerine akın edince metrelerce kuyruk oluştu. Hava sıcaklığı -7 ile -11 arasında seyrederken tatilcilere hafta sonu gelen günübirlikçiler de eklenince kayak pistleri ve telesiyej kuyruğu uzadı. 2 gündür yağan yoğun kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı 65 santimetreye ulaştı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Uludağ Hava Durumu Turizm Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Brentford - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Survivor Sahra kimi tehdit etti? Neler söyledi? Survivor'dan neden çekildi? Sevda Ferdağ hayatını kaybetti! Sevda Ferdağ kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM! Gönül Dağı hangi kanalda, saat kaçta? Sevda Ferdağ öldü mü? Sevda Ferdağ neden öldü, ölüm sebebi ne? Öztürk Türkdoğan kimdir? DEM Parti'nin Ankara adayı Öztürk Türkdoğan kaç yaşında, nereli? Gültan Kışanak kimdir? DEM Parti'nin Ankara adayı Gültan Kışanak kaç yaşında, nereli? Gültan Kışanak hayatı ve biyografisi! BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2024? Bayram ikramiyesi hangi tarihte ödenecek? Karşıyaka - Batman Petrol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karşıyaka - Batman Petrol maçı nereden izlenir? Bugün dünya kediler günü mü? 17 Şubat Cumartesi dünya kediler günü mü, değil mi? Dünya kediler günü ne zaman? TUZLASPOR – BOLUSPOR CANLI: Tuzlaspor – Boluspor maçı nereden, nasıl izlenir? Tuzlaspor Boluspor canlı yayın linki! ANTALYASPOR – İSTANBULSPOR CANLI: Antalyaspor – İstanbulspor maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor İstanbulspor canlı yayın linki! Beyoğlu Yeni Çarşı - Bucaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beyoğlu Yeni Çarşı - Bucaspor maçı nereden izlenir? Tuzlaspor - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tuzlaspor - Boluspor maçı nereden izlenir? Antalyaspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - İstanbulspor maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title