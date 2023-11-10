Ulu Önder, Çerkezköy'de 85 Yıldır Aynı Özlem ve Minnetle Anılıyor

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85. yılında Çerkezköy'de düzenlenen törenlerle anıldı.

Anma programı, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk töreninin ardından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı, Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti. Anma programına, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, 3. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, Belediye Başkanı Vahap Akay, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, STK temsilcileri, askeri erkan, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.

"ATAMIZI ANDIK"

Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezi'ndeki anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından 3. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli subay tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışlarında dereceye giren öğrencilere ödülleri, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, 3. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, Belediye Başkanı Vahap Akay tarafından verildi. Daha sonra ÇTSO Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı koro ve oratoryo gösterisi sahnelendi. Koro ve oratoryonun sahnelenmesinin ardından anma programı sona erdi.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ DİNÇER ERSOY ANILDI

10 Kasım Atatürk'ü Anma Programının ardından 10 Kasım 2012 yılında helikopter kazası sonucu yaşamını yitiren Şehit Piyade Uzman Çavuş Dinçer Ersoy, Çerkezköy Şehitliği'nde kabri başında anıldı. Şehit Uzman Çavuş Dinçer Ersoy için düzenlenen törene, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, 3. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, Belediye Başkanı Vahap Akay, şehidin ailesi ile beraber siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, STK temsilcileri, askeri erkan ve öğrenciler katılırken, şehidin öz geçmişi okundu. Öğrencilerin şiirlerini okumasının ardından dualar edildi ve şehitlerin kabrine karanfil bırakılması ile anma töreni sona erdi.