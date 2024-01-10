Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı'nı İmzalayacak

Türkiye, Romanya ve Bulgaristan ile başlatılan "Üçlü Girişim" kapsamında Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı (MCM Black Sea) yarın İstanbul'da imzalanacak.

Türkiye öncülüğünde, Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı, Romanya ve Bulgaristan ile başlatılan "Üçlü Girişim" kapsamında Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı (MCM Black Sea) yarın İstanbul'da imzalanacak. Türkiye, bölgesel güvenliğe ve Karadeniz'deki istikrara katkı sağlayacağı mutabakatın imza törenine ev sahipliği yapacak. Mutabakat Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Sayın Angel Tilvar ve Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Atanas Zapryanov tarafından imzalanacak.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimiz tarafından alınan tedbirlere ek olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde başlatılan çalışmalarla Romanya ve Bulgaristan ile Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı bir Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu oluşturulması hususunda mutabık kalınmış, teknik heyetler seviyesinde, geçtiğimiz Eylül ayında görüşmelere başlanmıştır. Oluşturulacak görev grubu ile Karadeniz'de seyrü-sefer emniyetine katkı sağlamak hedeflenmektedir. Mayına Karşı Tedbirler Görev Grubu herhangi bir ülkeye veya yapıya karşı ya da alternatif olarak teşkil edilmemekte olup sadece savunma amaçlıdır" denildi.

İmza töreninden önce Karadeniz'de gerçekleştirilen mayın temizleme tatbikatlarından bazı görüntüler basına servis edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ekiplerin katıldığı tatbikatta senaryo gereği denize dalan dalış timi, sudaki mayını patlatarak imha etti. Nefes kesen tatbikatta sudaki iki askeri personelin halatla helikoptere çekildiği anlar da yer alıyor. - İSTANBUL