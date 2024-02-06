Türkiye'nin Nüfusu 85 Milyonu Geçti

Türkiye İstatistik Kurumu, güncel nüfus verilerini açıkladı. Türkiye'nin nüfusu 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Balıkesir'in nüfusu da 1 milyon 273 bin 519 kişi olarak verilere yansıdı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından (TÜİK) Türkiye'nin güncel nüfus verileri belli oldu. Türkiye nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Son verilere göre Balıkesir'in nüfusu 1 milyon 273 bin 519 kişi oldu.

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

Yıllık nüfus artış hızı 2022 yılında binde 7,1 iken, 2023 yılında binde 1,1 oldu. - BALIKESİR