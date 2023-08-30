Türkeli'de Zafer Bayramı kutlaması

Sinop'un Türkeli ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü münasebetiyle Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama programı düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz ve ilçe protokolünün katıldığı törende çelenklerin sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sinop Milletvekilleri Nazım Maviş ve Barış Karadeniz'in 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajlarının okunduğu törende, Jandarma Astsubay Çavuş Enes Topal, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Törenin ardından Kaymakamlık makamında tebrikler kabul edildi. Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Türkeli İlçe Jandarma Komutanlığı Rütbe Terfi Töreni'ne katılarak, bir üst rütbeye terfi olan personellere görevlerinde başarılar diledi. - SİNOP