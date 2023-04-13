Turgutlu Belediye Başkanı Akın, İlkokul Öğrencilerine Yerel Yönetimler Hakkında Bilgi Verdi

TEV Cemile ve Samiye Bayar İlkokulu ile Bilgikent Okulu’nda eğitim gören öğrenciler, ‘Yerel yönetimler’ dersi kapsamında Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’dan belediye çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

TEV Cemile ve Samiye Bayar İlkokulu ile Bilgikent Okulu'nda eğitim gören öğrenciler, 'Yerel yönetimler' dersi kapsamında Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'dan belediye çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

TEV Cemile ve Samiye Bayar İlkokulu ile Bilgikent Okulu öğrencileri dersleri çerçevesinde Turgutlu Belediyesi'ni ziyaret ederek merak ettikleri sorulara cevap aradı. Sınıf öğretmenleri ile birlikte Meclis Salonu'nda Başkan Akın'ın misafiri olan öğrenciler, belediye faaliyetleri ve yerel yönetimlerin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin, merak ettikleri soruları Başkan Akın, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş, İmar ve Şehircilik Müdürü Hale Bozdemir yanıtladı.

Öğrencilerin sorularıyla keyifli anlar yaşadığını, enerjileri ve neşeleriyle günün güzelleştiğini belirten Akın, öğrencilere ithafen yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bizlere çok güzel bir vatan ve çok güzel bir yönetim biçimi bıraktılar. Cumhuriyet'imizi sizlere armağan etti. Biliyorsunuz; dünyada, çocukların bayramı ilk kez Türkiye'de kutlandı ve kutlanmaya devam ediyor. Bu vatan ve Cumhuriyet sizlere emanet edildi. Sizlerin geleceği, doğru eğitim almanız ve bu ülkeye yararlı gençler olarak yetişmeniz bizlerin siyaset yapmasının tek amacı. Biz yerel yöneticiler olarak elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Yaptığımız tüm projeleri sizler için yapıyoruz. Bir park yapıyorsak sizler için yapıyoruz. Bir dershane yapıyorsak sizlerin daha iyi eğitim alması için yapıyoruz. Spor kursları açıyorsak sizler için yapıyoruz. Her şeyimiz sizsiniz."