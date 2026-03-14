TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 'KTB; Fransa, Almanya, İngiltere'deki borsalar ile aynı standartta hizmet veriyor'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Ticaret Borsası (KTB) tarafından yapılan M. Rifat Hisarcıklıoğlu AR-GE Merkezi'ni ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, "KTB; Fransa, Almanya, İngiltere'deki borsalar ile aynı standartta hizmet veriyor" dedi.

Ziyarette Hisarcıklıoğlu'na KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Ticaret Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve oda üyeleri eşlik etti. Hububat ve Çekirdek Merkezi'nin, Kayseri'yi bölgesel bir tarım ticaret üssü haline getirme hedeflerinin önemli adımlarından biri olduğunu ifade eden Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, oda tarafından gerçekleştirilen projeler hakkında bilgiler verdi. Bağlamış, "Kayseri Ticaret Borsası olarak bizler; tarım ve hayvancılığın gelişimine yön veren, üreticimizin yanında duran ve sektörün geleceğini planlayan bir kurum olma anlayışıyla çalışıyoruz. Bu vizyon istikametinde son yıllarda önemli yatırımları hayata geçirerek Kayseri'nin tarım ve hayvancılık altyapısını güçlendirmeye gayret ettik. Borsamız bünyesinde kurduğumuz modern canlı hayvan pazarı, bölgenin en önemli hayvancılık ticaret merkezlerinden biri haline gelmiştir. Üreticilerimizin ürünlerini güvenilir ve şeffaf bir ortamda pazarlayabildiği bu tesis, Kayseri'nin hayvancılık potansiyeline önemli katkı sağlamaktadır. Tarımsal ticarette kalite ve standardın sağlanması amacıyla faaliyet gösteren yetkili sınıflandırıcı laboratuvarımız, hububat başta olmak üzere tarımsal ürünlerin ulusal standartlara uygun şekilde analiz edilmesini sağlamaktadır. Bunun yanında çiftçilerimizin daha verimli üretim yapabilmesi için hizmet veren toprak ve sulama suyu analiz laboratuvarımız, üreticilerimize bilimsel veriler ışığında yol göstermektedir. Kayseri'nin tarımsal ticaret kapasitesini daha da ileriye taşımak amacıyla hayata geçirdiğimiz hububat ve çekirdek merkezimiz, şehrimizi bölgesel bir tarım ticaret üssü haline getirme hedefimizin önemli adımlarından birisidir. Ayrıca küresel ölçekte giderek daha fazla önem kazanan sürdürülebilirlik ve çevresel dönüşüm sürecinde üyelerimize rehberlik etmek amacıyla yeşil dönüşüm ofisimizi kurarak üreticilerimizin ve sanayicilerimizin bu yeni döneme uyum sağlamasına destek oluyoruz. Kayseri Ticaret Borsası olarak yalnızca Kayseri'nin mevcut ticaret yapısını güçlendirmekle kalmıyor; aynı zamanda tarım ve hayvancılığın geleceğine yön verecek stratejik raporlar ve yatırım rehberleri hazırlayarak sektörün gelişimine katkı sunmaya çalışıyoruz. Tüm bu çalışmaların merkezinde ise bilim, teknoloji ve yenilikçilik bulunmaktadır. Bugün ziyaret ettiğimiz Rifat Hisarcıklıoğlu Ar-Ge merkezi de işte bu vizyonun önemli bir parçasıdır. Bu merkez, et ve et ürünleri sektöründe araştırma, analiz ve geliştirme çalışmalarının yapılabildiği, üreticilerimize ve sektörümüze bilimsel destek sağlayan önemli bir altyapı sunmaktadır. Büyük bir heyecanla çalıştığımız Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi projemiz de Kayseri tarımının geleceği açısından stratejik bir yatırımdır. Bu proje ile ileri teknolojiye dayalı üretim yapılacak, katma değerli tarım gelişecek ve gençlerimiz için yeni istihdam alanları oluşacaktır. TOBB çatısı altında Türkiye'nin dört bir yanında ticaret ve üretim hayatına yön veren önemli çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bizler de Kayseri Ticaret Borsası olarak bu büyük vizyonun bir parçası olmaktan gurur duyuyor, şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

Kayseri Ticaret Borsası'nın akredite bir borsa olduğunu söyleyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, "Bugün borsamızın geldiği nokta itibariyle baktığımız zaman zaten akredite bir borsa. Yani 5 yıldızlı bir borsa. Bugün eşdeğerleri olan Fransa, Almanya, İngiltere'deki borsalar hangi standartta hizmet veriyorsa Kayseri Ticaret Borsamız da bu standartta hizmet veriyor. Ben başkanımıza ve bütün çalışma arkadaşlarıma şehrime böyle bir katkı yaptıkları için teşekkür ederim. Devamlı proje üretiyorlar. Burası bir proje üretme merkezi gibi Kayseri Ticaret Borsamız. Bir taraftan jeotermal ki inşallah yakında o da başlayacak. Öteki taraftan AR-GE yani ilimle ticareti birleştiriyorlar. Doğru olan bu. Ben kendilerini kutluyorum. Türkiye'ye müthiş katkıları var. Ben başkanımı, yönetim kurulu üyelerini kutluyorum. Allah kendilerinden razı olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı