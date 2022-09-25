Ters yöne giren motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı Yerel Haberler Antalya'da karşı şeride geçmek için ters yöne giren motosiklet, otomobille çarpıştı. Antalya'da karşı şeride geçmek için ters yöne giren motosiklet, otomobille çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan yolcu yaralandı. Kaza, saat 03.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Burhanettin Onat Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, karşı şeride geçmek için ters yönde ilerleyen Ezel D. idaresindeki 07 AFD 310 plakalı motosiklet, 07 GFG 98 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletteki Funda G. yere düşerek yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Muratpaşa Antalya 3. Sayfa Yerel Haberler

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