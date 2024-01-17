Tepebaşı Belediyesi Yarıyıl Tatilinde Çocuklar İçin Doğa Dostu Atölyeler Düzenliyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından çocuklar için yapılacak olan atölye çalışmaları ile çocuklar için yarıyıl tatilinde doğa dostu etkinlikler gerçekleştirilecek.

Tepebaşı Belediyesi çocuklar için hem eğlenceli hem de verimli etkinliklere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. "Yarıyıl Tatilinde Çocuklar İçin Doğa Dostu Atölyeler" 22-26 Ocak tarihleri arasında çocuklar için düzenlenecek.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek atölye çalışmaları; 22 Ocak Pazartesi günü saat 10.00-12.00 arasında Doğa ve Orman Uygulamaları ile başlayacak. İp düğüm çeşitleri öğrenimi, temel barınak yapımı ve salıncak yapımını kapsayan atölye, Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda düzenlenecek ve 9-12 yaş arası çocukları kapsayacak.

23 Ocak Salı günü "Ortak Yaşam Arkadaşlarımız" atölyesi ile arıların gizli dünyası ve arvaryum incelemesi, böcek oteli incelemesi ve kayaç parkı incelemesi yapılacak. 9-12 yaş arası çocukların katılacağı atölye, 10.00-12.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

24 Ocak Çarşamba günü 10.00-12.00 saatleri arasında yapılacak olan "Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi" ile de 8-9 yaş arası çocuklar, kağıt yapımını öğrenmiş olacak.

25 Ocak Perşembe gününe gelindiğinde 9-12 yaş arası çocuklar için "Doğanın Dili Atölyesi" yapılacak ve 10.00-12.00 saatleri arasında basit sağlıklı pastil yapımı, basit sağlıklı atıştırmalık yapımı öğrenilecek.

26 Ocak Cuma günü ise saat 10.00-11.30 saatleri arasında "Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi" bu kez 5-6 yaş arası çocuklar için gerçekleştirilecek.

Ücretsiz ve kontenjanların sınırlı olacağı atölyelerden faydalanmak için kayıt yaptırılması gerektiği kaydedildi. Konu hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 211 40 00 / 3087 numaralı telefondan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkililerine ulaşabiliyor.