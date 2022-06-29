Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Alpu'da Vatandaşlarla Buluştu - Haberler

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Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Alpu'da Vatandaşlarla Buluştu

ANKA - Yerel
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Alpu'da Vatandaşlarla Buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Alpu ilçesinde bir dizi ziyarette bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Alpu ilçesinde bir dizi ziyarette bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir halkı ile bir araya geldiği ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Başkan Ataç, Alpu ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. Başkan Ataç, ilk olarak Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller ile bir araya geldi. Alpu Belediyesi'nde başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile gerçekleşen buluşmada belediyelerin çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Başkan Ataç ve Güller, daha sonra geçen aylarda kundaklama sonucu işyeri zarar gören esnaf Necmettin Var'ı ziyaret etti. Onarılarak yenilenen dükkanında esnafı ziyaret eden Başkan Ataç, geçmiş olsun dileklerini ileterek, temsili siftah parasını takdim etti. Esnaf ziyareti sonrasında ilçede bulunan kahveye giren Başkan Ataç, burada vatandaşlarla sohbet etti.

CHP İLÇE BAŞKANLIĞI'NA ZİYARET

Başkan Ataç ve beraberindeki heyet daha sonra CHP Alpu İlçe Başkanı Ahmet Demirtaş ve yönetimi ile bir araya geldi. Ziyaret çeşitli konularda sohbetin ardından çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Başkan Ataç'a Alpu ziyaretinde Meclis Üyesi Metin Gündoğdu eşlik etti.

ANKA / Yerel

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