Tavşanlı'da güvenlik güçleri için iftar programı

TAVŞANLI, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde güvenlik güçleri için iftar programı düzenlendi.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Polis ve jandarma ekipleri iftar programında buluştu.

İftar Programına Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Ağır Ceza reisi İbrahim Karlı, Belediye Başkan Vekilleri Naci Eraslan ve M. Ali Akar, siyasi parti temsilcileri, STK'lar, Meslek Yüksekokulu Müdürü İsmet Çelik, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ağca, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Harika Özkan, Polis, Jandarma personeli, çarşı mahalle bekçileri ve geçici görevle Tavşanlı'da bulunan Yunus Timleri katıldı.

Programda iftar yemeği sonrası Kaymakam Kanyılmaz, "Bugün Emniyet ve Jandarma Teşkilatımız ile bir aradayız. Bir devletin en önemli görevi, güvenlik ve emniyet hizmeti. Buradaki arkadaşlarımız vasıtası ile bu hizmetler Tavşanlı'da en iyi şekilde gerçekleşiyor. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emniyet, huzur içinde yaşıyorsak onların özverili ve gayretli çalışması neticesindedir. Bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor ve minnetle anıyorum" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel