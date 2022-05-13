Tarsus Belediyesi ile Mersin Barosu arasında işbirliği protokolü imzalandı

Tarsus Belediyesi ile Mersin Barosu arasında korunmaya ihtiyacı olan kadın ve çocuklara yönelik ortak çalışmaları içeren işbirliği protokolü imzalandı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çeşitli çalışmaları sürdürerek kadın ve çocuklar için projelerine devam eden Tarsus Belediyesi, Mersin Barosu ile imzaladığı protokol çerçevesinde farkındalık arttırıcı eğitim, atölye benzeri faaliyet ve projeleri sürdürecek. Mersin Barosu ve Tarsus Belediyesinin bu iş birliği ile kadın ve çocuklara yönelik çalışmalar artarak devam edecek.

"Kadın ve çocuklara yönelik çalışmalarımız bir üst seviyeye çıkacak"

Ülkenin en önemli sorunlarından biri olan korunmaya ihtiyacı olan kadınlara ve çocuklara yönelik hassas davranılması gerektiği belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "İmzalanan protokolün önemli bir rol üstleneceğini düşünüyorum. Sosyal hizmetlere ve hukuki korunmaya ihtiyaç duyan kadın ve çocuk refahı ve sorunlarına ilişkin Mersin Barosu ile el birliğinde ortak çalışmalar yürütüyoruz. Meclisimizde onaylanması ile protokolümüzü imzaladık. Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi olan kadın ve çocuk istismarı ile kadına ve çocuğa yönelik şiddeti önlemek, farkındalık arttırmak ve bilinç oluşturmak amacıyla ortak mücadele edeceğiz. Belediyemizin kadın ve çocuklarla ilgili çok önemli çalışmaları var. Mersin Baromuz ile çalışmaları üst seviyeye çıkaracağız" dedi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel