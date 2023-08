Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan: "Her Yerde 7,5 Liraya Satılan Ekmeği 3 Liraya Satıyoruz. Her Şey Tarsus'um İçin"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, gündeme dair merak edilen soruları cevaplamak üzere katıldığı bir televizyon programında, Tarsus'ta sürdürülen çalışmaları, projeleri ve tüm gelişmeleri değerlendirdi. Başkan Bozdoğan, "Her yerde 7 buçuk liraya satılan ekmeği şu an belediye olarak 3 liraya satıyoruz. İkinci ekmek fabrikamız açılıyor. Günlük ekmek sayımız 135 bin olacak. Yaptığım bütün hizmetler Tarsus'um için" dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, katıldığı bir televizyon programıyla izleyicilerle buluştu. Programda sanatçılar Cezmi Baskın ve Deniz Oral da yer aldı. Başkan Bozdoğan, canlı yayında Tarsus'un geleceğine yönelik projeleri anlattı, kentin kalkınması ve yaşam kalitesinin artırılması için yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi. Bozdoğan, toplumun beklentilerine ve ihtiyaçlarına odaklanarak, şehrin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi için çaba harcadıklarını vurguladı.

Tarsus'ta çok uzun yıllardır tiyatro oyunlarının sahnelendiğini değinen Başkan Bozdoğan, şunları kaydetti:

"Aslında çıkış noktamız çok basitti. Ben doğmadan önce bile tiyatro oyuncuları, köyleri traktör ve römorkla gidip oyunlarla köylere kadar gidip sergilerlerdi. Bizim ilk düzenli olarak yaptığımız tiyatronun aslında bir çıkış noktasıydı. Turgut Özakman'ın çok güzel tanımı var: 'Tiyatro insanı, insana, insanla, insanca, anlatma sanatıdır' der. Aslında konumuz insan. Yani o insanlara nasıl ulaşabiliriz? Köylere nasıl gidebiliriz? Mahallelere nasıl gidebiliriz? Yani şu an bile 9 gün oldu. 15 bin seyirci geldi. Çok değerli tiyatro sanatçılarının kendilerinin varlığı bile insanları oraya çekiyor. ve insanlar şu sıcak havada yaylada denizde olmasına rağmen koşa koşa tiyatro alanlarını dolduruyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum bu konuda.

Ben tekrar Tarsus halkıma gerçekten çok teşekkür ediyorum. Öyle bir sahiplendi ki alanları bin 250 tane sandalye koyuyoruz izlemeleri için yetmiyor. En az 300, 400 kişi ayakta izliyor hem de bu sıcakta. Etkinlikte halkın içerisine gidiyorum. Ben protokole falan da oturmuyorum. Halkın içindeyiz dedim. Çünkü insanlar artık karanlığa oy vermez. Aydınlık yüzleri tanıyor, aydınları biliyor. ve insanları artık aydınlığa koşmak istiyor. Yani tarih boyunca da hep derdimiz öyle değil mi?"

Tiyatroyu insanlara ulaştırabilmenin önemine değinen sanatçı Cezmi Baskın da şunları söyledi:

"İnsanlar televizyonda, sinemada gördüğü insanları canlı bir şekilde karşılarında görüyorlar. ve onlarla iletişim kurmaya çalışıyorlar. Sevgilerini akıtıyorlar sahneye. Gördükleri zaman sarılıyorlar bize ve bu güzel bir şey. Yani tiyatronun sosyal yanını olumlu anlamda ağırlaştıran bir çalışma olduğu için Sayın Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Çünkü halkla biz biraz koptuk. Televizyon herkesin evinde ama temas yok. O yüzden çok faydalı bir iş. Çok teşekkür ederiz size. Yapılan bu iş maksadına ulaştı. Sosyal bir iletişimdir tiyatro, insanın insana karşı iletişimidir. Nefes alışverişidir, görüntüsüdür. Yani bizi televizyonda sadece iki boyutlu seyrediyorlar. Ama tiyatroda yan yanayız. Nefes nefeseyiz, böyle büyük gruplar düşünsenize bin 500 kişi seyrediyor her akşam bizi. Bir ay içinde belki kaç bin olacak?"

Sanatçı Deniz Oral da "Aslında bir nevi doktoruz biz tedavi ediyoruz yani. Güldürerek, düşündürerek. Birlikte o enerjiyi, sinerjiyi yaratıyoruz mahalle mahalle. Yani biz tedaviyi üstleniyoruz. Sanatımızla tedavi ediyoruz" diye konuştu.

Tarsus'ta ekmek fiyatlarının 3 TL olduğunu vurgulayan Başkan Bozdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an Tarsus'ta 3 lira. Her yerde 7 buçuk liraya satılan ekmeği şu an belediye olarak üç liraya satıyoruz. İkinci ekmek fabrikamız açılıyor. Bu ay içinde Allah izin verirse faaliyete geçecek. Günlük ekmek sayımız 135 bin olacak. Bu ciddi bir rakam. Şu an 40-50 bin arasında seyreden ekmek sayımız ikinci fabrikamızdan sonra 130 bine çıkacak."

Tarsus Beyaz Kum Plajı'nda yaşananlara da değinen Bozdoğan, şunları aktardı:

"Özellikle bir ay öncesinde yine ulusal televizyonlara konu oldu. Öylesine bir gündem yarattılar ki yine burada Tarsus Belediyesi'nin belediye hizmet alanları var ve biz plaja yol yaptık. Kimse sahile ulaşamıyordu. Bizim burada yapmak istediğimiz park alanları, otoparklar, betona boğmadan halkımızın rahatlıkla denize gitmesini sağlamaktı. Doğal sit alanına tarım yapamazsınız."

Halkın en büyük sıkıntısının ekonomik sıkıntılar olduğunu dile getiren Başkan Bozdoğan, şöyle konuştu:

"Bugün benim halkımın en büyük sıkıntısı ekonomik sıkıntılar. Biz bunları konuşmalıyız. Böylesine ciddi sorunlar var ki yerel yönetimlerin halkın bu ekonomik sıkıntılarına karşı ne yapabilir? Onlara daha çok nasıl yardımcı olabilir? Su fiyatlarına atık bedellerini faturaya yansıtmadan farka nasıl gidebilir? Bunların hesabını yapmalıyız. Şu anda Türkiye'de tek atık bedelini almayan ilçe belediyesi Tarsus Belediyesi. Çünkü halkımızın cebinde kalsın o para. Yani o para belediyenin kasasına gireceğine vatandaşın cebinde kalıyor. Zaten belediyeye gelen para da halkın parası. "Tarımda Türkiye'nin en iyi tarım bölgesiyiz, tren yolu alttan geçiyor. Yıllarca tartıştığımız olaydı. Evet belediye olarak bunlara proje bile yaptık. Kentin merkezinde 122 dönüm yeşil alan kalıyor. Daha fazla yeşil alan için 53 tane koruluk, 45 tane yeni park açtık."