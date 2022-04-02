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Sulama kanallarında temizlik

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sulama kanallarında temizlik

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü şehir içindeki sulama kanallarının temizliğini hızla tamamlıyor.

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü şehir içindeki sulama kanallarının temizliğini hızla tamamlıyor.

Yoğun geçen kış aylarının ardından şehir içindeki sulama kanallarında biriken çamur ve atıklar Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından temizleniyor. Ekipler son olarak Ağaçköy regülatörü ile Akşemseddin İmam Hatip Lisesi arasındaki yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki sulama kanalı iç temizliğinin yüzde 90'nı tamamlandı. Yapılan çalışma ile birlikte sulama kanalları daha temiz bir hale getirilirken, vatandaşlarımızın kanalları temiz tutmaları konusunda daha duyarlı olmaları temenni edildi.

Kanal temizlik işinde Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerine Park ve Bahçe Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğünden destek alındı. Diğer taraftan şehirdeki tali kanalların temizliği devam ediyor. - KÜTAHYA

Sulama kanallarında temizlik

Sulama kanallarında temizlik

Sulama kanallarında temizlik

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İmam Hatip Liseleri, Kütahya Belediyesi, Akşemseddin, su, Yerel, Haberler

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