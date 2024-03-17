Üye Girişi
Haberler

Sulama kanalına düşen köpeği kurtarmaya giden vatandaş boğulma tehlikesi geçirdi

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Sinop'ta sulama kanalına düşen köpeği kurtarmaya giden vatandaş boğulma tehlikesi geçirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, boğulma tehlikesi geçiren vatandaşı ve köpeği kurtardı. Ancak müdahale sırasında ambulansta yangın çıktı.

Sulama kanalına düşen köpeği kurtarmaya giden vatandaş boğulma tehlikesi geçirdi

SİNOP - Sinop'ta sulama kanalına düşen köpeği kurtarmaya giden vatandaş boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, Bostancılı Mahallesi Meliha Kasım Otel inşaatının yanındaki sulama alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cemal G. İsimli vatandaş sulama kanalına düşen köpeği kurtarmak isterken dengesini kaybedip havuza düştü ve boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, boğulma tehlikesi geçiren Cemal G. ve sulama kanalına düşen köpeği bulundukları yerden çıkardı.

Ambulansta yangın çıktı

Boğulma tehlikesi geçiren şahsa 112 ekipleri müdahale etmek isterken olay yerine gelen ambulansta yangın meydana geldi. 112 sağlık ekipleri şahsa müdahale ederken ambulansta bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Ambulansta bulunan sağlık ekipleri ve hasta hemen ambulanstan uzaklaştırıldı. Tedbir amacıyla ambulansın aküsü söküldü. Olay yerine ikinci bir ambulans çağırılarak boğulma tehlikesi geçiren vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İtfaiye Sinop Hayvan Hakları Acil Durum Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Orhan Yüksel kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Kulu Belediye Başkan adayı Orhan Yüksel kaç yaşında, nereli? İsa Gökhan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Karatay Belediye Başkan adayı İsa Gökhan kaç yaşında, nereli? Muhammet Toy kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Karapınar Belediye Başkan adayı Muhammet Toy kaç yaşında, nereli? Salih Sunay kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Kadıhanı Belediye Başkan adayı Salih Sunay kaç yaşında, nereli? Mehmet İlbay kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Ilgın Belediye Başkan adayı Mehmet İlbay kaç yaşında, nereli? Mehmet Sarıcan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Hüyük Belediye Başkan adayı Mehmet Sarıcan kaç yaşında, nereli? Ramazan Koçak kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Halkapınar Belediye Başkan adayı Ramazan Koçak kaç yaşında, nereli? Sinan Dinler kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Hadim Belediye Başkan adayı Sinan Dinler kaç yaşında, nereli? Ali Yılmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Güneysınır Belediye Başkan adayı Ali Yılmaz kaç yaşında, nereli? Özkan Özgüven kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Ereğli Belediye Başkan adayı Özkan Özgüven kaç yaşında, nereli? Mesut Mertcan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Emirgazi Belediye Başkan adayı Mesut Mertcan kaç yaşında, nereli? Ali Öztoklu kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Doğanhisar Belediye Başkan adayı Ali Öztoklu kaç yaşında, nereli? Mehmet Akif Özçelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Derebucak Belediye Başkan adayı Mehmet Akif Özçelik kaç yaşında, nereli? Yılmaz Taşlıbel kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Derbent Belediye Başkan adayı Yılmaz Taşlıbel kaç yaşında, nereli? Mehmet Aydın kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Çumra Belediye Başkan adayı Mehmet Aydın kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title