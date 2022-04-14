Son dakika... Kargı'da şehit aileleri ve gaziler için iftar yemeği düzenlendi

KARGI, ÇORUM (İHA) - Çorum'un Kargı ilçesinde Kaymakamlık tarafından şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği verildi.

Kaymakamlık tarafından düzenlenen iftar yemeği programına Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, İlçe Jandarma Komutanı J. Teğmen. Yunus Emre Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Murat Özdoğan, İlçe Müftüsü Mahmut Uluşahan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Şirin Çelik şehit aileleri ve gaziler ile aileleri katıldı.

İftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, "İftar programında sizlerle bir araya gelerek ramazanın bereketini, paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vatan için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle, şükranla ve minnetle anıyorum. Programa katılarak bizleri onurlandırdığınız için hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Ramazan ayınız mübarek olsun" şeklinde konuştu. - ÇORUM