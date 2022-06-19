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Son dakika haberleri! Antalya Şehir Hastanesi'ne konforlu yollar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberleri! Antalya Şehir Hastanesi'ne konforlu yollar

Son dakika yerel haberi... Kepez Belediyesi, Göçerler Mahallesi'nde 372 bin 917 metre kare arazi üzerine yapılmakta olan Antalya Şehir Hastanesi'ne konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak tüm imar yollarını ulaşıma açıyor.

Kepez Belediyesi, Göçerler Mahallesi'nde 372 bin 917 metre kare arazi üzerine yapılmakta olan Antalya Şehir Hastanesi'ne konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak tüm imar yollarını ulaşıma açıyor.

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Masa Dağı'nın iki yakasını birbirine bağlayan Göçerler ve Çankaya mahalleleri arasında yol çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı, Göçerler mahallesi sınırları içerisinde bulunan 372 bin 917 metre kare arazi üzerine Antalya Şehir Hastanesinin yapımına devam ederken, Kepez Belediyesi de, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için yeni yol yapımı ve yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Kepez Belediyesi Fatih Mahallesinden başlayan Göçerler ve Çankaya Mahallelerine kadar uzanan Zeytin Dalı Şehitler Caddesinde yol genişletme çalışması gerçekleştiriyor. Yol genişletme çalışmaları çerçevesinde genişliği 25 metreye çıkartılacak yolun kot hesaplamaları yapılarak zemin dolduruluyor. Fen İşleri Müdürlüğü, alt yapısının sağlamlaşmasının ardından yol zeminini asfalt serim için uygun hale getiriyor. Hastaneye bağlantı sağlayacak olan yol, mülkiyet problemi çözülen ve kat artışı yapılan Göçerler Mahallesi'ne yatırımın gelmesi için de büyük önem taşıyor. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kepez Belediyesi Şehir Hastanesi Antalya Yerel Haberler Son Dakika

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