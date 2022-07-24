Son dakika haberi... Aracın motor kısmına giren yılan itfaiye tarafından çıkartıldı Son dakika haber... -Aracın motor kısmına giren yılan itfaiye tarafından çıkarıldı Bingöl'ün Genç ilçesinde bir ticari aracın motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu çıkarıldı. -Aracın motor kısmına giren yılan itfaiye tarafından çıkarıldı BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesinde bir ticari aracın motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu çıkarıldı. Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi 134'üncü sokakta bulunan ticari bir aracın motor kısmında yılan olduğu anlaşıldı. Motordaki yılanı fark eden araç sahibi, durumu Genç Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Mahalleye giden ekipler, uğraşlar sonucu motora giren yılanı çıkardı. Yılan, poşet içine konularak ilçe merkezinden uzakta doğaya salındı. İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Yerel İtfaiye Bingöl Genç Yerel Haberler Son Dakika

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