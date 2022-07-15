Son dakika haber! Havran'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitlik ziyareti ile başladı Son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Havran ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitlik ziyareti ile başladı. Balıkesir'in Havran ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitlik ziyareti ile başladı. Şehitlikte Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Daha sonra Hükümet Konağı bahçesinde "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açıldı. Sergide darbe girişimi sırasında ajansların çektiği fotoğraflarla birlikte, Havran ilçesindeki demokrasi nöbetlerinde çekilen fotoğraflar yer aldı. Ayrıca Havran Cami Kebir Camiide şehitler için Mevlid-i Şerif okundu. Etkinliklere İlçe Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy ve ilçe protokolü katıldı. - BALIKESİR İhlas Haber Ajansı / Yerel Demokrasi Havran Yerel Haberler Son Dakika

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