Şap krizi büyüyor! Sivas'ta da hayvan hareketleri yasaklandı

Irak'ta ortaya çıkan, besi hayvanlarına özgü SAT-2 serotipi şap hastalığını taşıyan ilk vakanın Türkiye'de de tespit edilmesinin ardından Sivas'ta kesim, ithalat ve ihracat haricinde hayvan hareketleri yasaklandı. Avrupa'nın en büyük hayvan pazarı olan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı da şap virüsü nedeniyle kapatılmış, birkaç ilde daha hayvan giriş çıkışı durdurulmuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı birkaç gün önce yaptığı açıklamada, Türkiye'de SAT-2 serotipi şap hastalığını taşıyan ilk vakanın tespit edildiğini duyurmuş, şap hastalığı görülen 8 işletmede karantina dahil tüm tedbirlerin alındığını belirtmişti. Bakanlığın açıklamasının ardından şehirlerde hayvan hareketleriyle ilgili yeni kararlar alınmaya başladı.

HASTALIĞIN YAYILMASI ÖNLENMEYE ÇALIŞILIYOR

Sivas Tarım ve Orman İl Müdürlüğü de konuyla ilgili harekete geçti. Sivas'ta hastalığın yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla gerekli tedbirler alınarak hayvan hareketleri (kesim, ithalat ve ihracat haricinde) yasaklandı.

KARARA UYMAYANA 46 BİN TL PARA CEZASI

Müdürlükten yapılan açıklamada; "İlimizde bulunan tüm hayvan pazarları kapatılmıştır. Aksi durumda kolluk kuvvetleri tarafından 36 a maddesine göre 46 bin 159 TL cezai işlem uygulanacaktır. Şap aşılama çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK HAYVAN PAZARI DA KAPATILDI

Öte yandan; Erzurum'da Avrupa'nın en büyük hayvan pazarı olan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı da SAT-2 tipi şap virüsü nedeniyle kapatıldı. Diğer illere yapılacak olan hayvan sevkiyatları da virüs nedeniyle durduruldu. Tunceli, Afyonkarahisar, Van ve Siirt'te de hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.