Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas haberi: Mızrak'tan Sivas Kongresi 103'üncü yıl etkinliklerine davet

Yerel Haberler

Sivas haberi: Mızrak'tan Sivas Kongresi 103'üncü yıl etkinliklerine davet

Sivas haber... Kayseri Sivaslı Dernekler Platformu Başkanı Ali Mızrak, 4 Eylül'de düzenlenecek olan Sivas Kongresi 103'üncü yıl etkinlilerine vatandaşları davet etti.

Kayseri Sivaslı Dernekler Platformu Başkanı Ali Mızrak, 4 Eylül'de düzenlenecek olan Sivas Kongresi 103'üncü yıl etkinlilerine vatandaşları davet etti.

Kayseri İl Kültür Müdürlüğü'nde 4 Eylül Pazar Günü saat 19.30'da düzenlenecek programa nereli olduğu fark etmeden herkesi davet eden Kayseri Sivaslı Dernekler Platformu Başkanı Ali Mızrak, "Kayseri'de oturan Sivaslılar ve Kayseri'de ikamet eden tüm hemşerilerimizi 4 Eylül Pazar günü 19.30'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde yapacağımız etkinliğe davet ediyoruz. 4 Eylül demek; Sivas'ımızın, ülkemizin ve cumhuriyetimizin temel taşının atıldığı gün demektir. Orada güzel kararlar alınmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ü daha önce ve daha sonraki şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Kayseri'de yaşayan Sivaslılar olarak, Sivas'ımızın örfünü, adetini, kültürünü ve geleneğini yaşatmak için bir çaba sarf ediyoruz. Bütün yönetim kurulu olarak cidden çok büyük çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

Kayseri Sivaslı Dernekler Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Şahin ise, "Bu program bir kültür buluşması, kentlerin buluşması. Sivas'ımızın kültürünü burada yansıtalım ve yaşatalım istedik. Hemşerilerimizi, arkadaşlarımızı bu buluşmaya bekliyoruz. Bizi yalnız bırakmasınlar. Bu güzel gecemizde hep birlikte kaynaşalım, eğlenelim, coşalım. Cumhuriyetin temelinin atıldığı gün olan 4 Eylül'de birlik ve beraberlik adına buluşalım" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kayseri Eylül Sivas Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title