BALIKESİR (İHA) - Sivas'a özgü Zeron buğdayı kitap oldu

Sivaslı öğretmen Kenan Benli, yaşanmış halk hikayeleriyle birlikte Zeron buğdayını unutturmamak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla kitap yazdı

SİVAS - Sivaslı öğretmen Kenan Benli, yaşanmış halk hikayeleriyle birlikte Zeron buğdayını unutturmamak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla kitap yazdı.

Balıkesir'de Nimet Sağdık Özyiğit Ortaokulunda Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Kenan Benli, Sivas'a özgü Zeron Buğdayını kitaba dönüştürdü. Kitabında birincil şahıslardan halk hikayelerine yer veren Benli, doğup büyüdüğü topraklara vefa borcunu ödemek için 'Zeron, Bir Buğday, Bin İnsan" adlı kitabı kaleme aldı. Lise yıllarında edebiyat öğretmenin okuduğu kitapların etkisinde kalarak edebiyata ilgisini artıran Benli, geçmiş değerlerinden vazgeçmeyerek memleketine olan gönül borcunu ödedi.

"Sonraki nesillere kalmasını istiyorum"

Kenan Benli, kitapta yer alan Zeron buğdayının isminin unutulmamasını isteyerek, "Ata tohumunun sonraki nesillere kalması, isminin unutulmaması ve bu bölgenin bereketi olduğu için buradan yola çıkarak Hasan Çal adında yaşlı bir insanla sohbetimden sonra konuya heveslendim. Daha önceden edebiyat öğretmenim olan Sadık hocamın bunda etkisi büyük. Çünkü onun okuduğu kitaplardan etkilenerek burada ki öykü anlatımı yorumlayarak bir yol çizdim ve edebiyat dünyam o şekilde gelişti. Bu kitap da var olan kişilikler oldukça müstesna kişilikler ve enteresan biçimde başarılı olmuş insanlar" şeklinde konuştu.

"Bu kitapta bu bölgenin tarihi anlatımı var"

Benli, kitabın içerisinde bulunan hikayelerin tarihi bir anlatımı da olduğunu belirterek, Bu kitabın içerisinde acı, hüzün, başarı gibi birçok olay var. Bunların ortak özelliği de bu kitap da oluşturan buğdayın diyalektiğinden ortaya çıkan bir konu. Yani bu kitap da gördüğün insanların tamamı Zeron buğdayının yetiştirdiği özellikte insanlar. Bu bölgeye ait kitap olmasının dolayı bu bölge de oldukça olumlu sonuçlar elde ettik. Özellikle çevrenin idari yetkilileri bu kitapla ilgilendiler, çünkü bu kitapta bu bölgenin tarihi anlatımı da var. Birincil kişilerden yaşanmış halk hikayeleri olduğu için dikkat çekti. İçerisinde bulunan hikayelerin de aynı zamanda tarihi anlatımı var yani aynı zamanda bu bir tarihi kaynak" ifadelerini kullandı.

"Bu topraklara gönül borcum vardı"

Benli, doğup büyüdüğü topraklara gönül borcu olduğunu söyleyerek, "Bu kitabı yazmamda ki en büyük amaç; ben bu topraklarda doğdum, sürekli edebiyatla ilgiliydim ve bu topraklara gönül borcum vardı. Bugüne kadar da böyle bir çalışma yapılmamıştı. Diyaletliği buğday olan insan öykülerinin olduğu her hangi bir kitap çalışması olmamıştı. Bugüne kadar düz biyografi okuyorduk, bunda anlatım ve edebiyat olaraktan yüksek bir edebi dil kullanmaya çalıştım. Benim bütün amacım; burada doğduk, büyük ve bu topraklarda bir gün hayatımızı kaybedeceğiz bu topraklara bir eser bırakmaktı. Bu ata tohumunun ismini de bütün nesillerimize kalacak şekilde armağan etmekti, onu da başardığımı düşünüyorum" dedi.