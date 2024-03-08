Şırnak Üniversitesi'nden 8 Mart konseri
Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle konser düzenledi. Konserde, Müzik Bölümü öğrencileri çeşitli enstrümanlar eşliğinde performans sergiledi.
Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle konser düzenledi.
Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre Merkezi'nde, çeşitli enstrümanlar eşliğinde gerçekleştirilen konsere Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış'ın yanı sıra Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Derya Yücel, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cabir Altıntaş ve çok sayıda sanatsever katıldı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerinin hazırlamış olduğu konserle sanatseverler bir araya geldi. - ŞIRNAK