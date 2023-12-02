Sinop Valisi Türkeli ilçesindeki limanları inceledi

Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, şiddetli fırtına sonrası oluşan hasarları tespit etmek için Türkeli ilçesindeki limanları ziyaret etti. Vali Özarslan, balıkçı esnaflarıyla da görüşerek sorunlarını dinledi.

Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, il genelinde meydana gelen şiddetli fırtına sonrası yaşanan hasarların tespiti için limanları incelemek üzere Türkeli ilçesini ziyaret etti.

27 Kasım'da il genelinde yaşanan şiddetli fırtına sonrası limanlarda oluşan hasarları incelemek üzere ilçeye gelen Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, beraberinde İlçe Kaymakamı Safa Kahraman ve heyetle birlikte Türkeli ve Helaldı limanlarında incelemelerde bulundu.

Su Ürünleri Kooperatif başkanlarından, limanda yaşanan hasarlar hakkında bilgiler alan Vali Dr. Mustafa Özarslan, burada balıkçı esnaflarıyla da sohbet etti. Vali Özarslan, balıkçıların istek ve sorunlarını dinlemesinin ardından ilçeden ayrıldı. - SİNOP