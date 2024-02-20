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Sinop'ta yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı

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Sinop'ta yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Meydankapı Mahallesi İtfaiye Durağı önünde meydana geldi. A.Y. yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Sinop'ta yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil böyle çarptı

SİNOP - Sinop'ta yolun karşı tarafına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Meydankapı Mahallesi İtfaiye Durağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş yapmak için girdiği büfeden çıkan A.Y., yolun karşı tarafına geçmek istediği sırada Okullar Caddesi istikametinden gelen otomobilin çarpmasıyla otomobilin altında kaldı. Çevre sakinlerinin hızlı müdahalesi sonucu otomobilin altından çıkarılan A.Y. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

A.Y. yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İtfaiye Sinop Güvenlik Trafik Kazaları Yerel Güncel Haberler

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