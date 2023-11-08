Silifke'de 21 yıl önce yazılan mektup sahibine ulaştı

Posta ve Telgraf Teşkilatı'nca (PTT) 2002'de başlatılan 'Cumhuriyet'in 100'üncü Yılına Mektup Kampanyası' kapsamında, Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan 40 bin kişi, arkadaşlarına ve yakınlarına 2023 yılında teslim edilmek üzere mektup yazdı.

Posta ve Telgraf Teşkilatı'nca ( Ptt ) 2002'de başlatılan ' Cumhuriyet'in 100'üncü Yılına Mektup Kampanyası' kapsamında, Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan 40 bin kişi, arkadaşlarına ve yakınlarına 2023 yılında teslim edilmek üzere mektup yazdı. Silifke'de yaşayan Raziye Usca'nın 21 yıl önce sevgiliyken yazdığı ve şu an eşi olan Selman Usca'ya yazdığı mektup da ulaştı.

Mektup 21 yıl sonra, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Selman Usca'ya teslim edildi. 2002 yılında Ptt'nin düzenlemiş olduğu 'Cumhuriyetimizin 100. yılına özel mektup' kampanyasına katılan Raziye Usca'nın mektubu 21 yıl sonra eşi Selman Usca'ya ulaştı.

Mektubu aldığında çok heyecanlanan ve duygulandığını dile getiren şu an Silifke'de gözlükçülük mesleğini icra eden Selman Usca, böyle bir mektubun yazıldığından haberi olmadığını belirtti.

Selman Usca, PTT tarafından arandığını, kendisine ait 21 yıl önceden gönderilen bir mektup olduğunu söylediklerinde çok şaşırdığını ve kendisi için sürpriz olduğunu ifade etti.

Şu anda mektubu yazan Raziye Usca'yla evli ve 3 çocuğu olduğunu belirten Selman Usca, Cumhuriyet'in 100. yılının kutlandığı bu günlerde PTT'nin 100. yıla özel yapmış olduğu bu kampanyada mektubu 21 yıl saklayan PTT'ye ve eşi Raziye Usca'ya teşekkür ettiğini belirtti. Selman Usca, "Eşimin böyle bir mektup yazdığını bilmiyordum. Duygulandım, çok mutlu oldum. Eşimle iyi günde, kötü günde, acıda, kederde hep beraber birlikteyiz. Bu mektubu ömrümün gittiği yere kadar saklarım. Hep beraberdik, hep beraber olacağız" dedi.

Raziye Usca ise, "Bu coğrafyada büyüyen herkes için sevgi, değerlerimiz ve aile olmak çok önemli. Bu mektup sevgi ve değerle yazıldı. Eşimle ve çocuklarımızla bir ömür boyu güzel günler görürüz inşallah" diye konuştu. - MERSİN