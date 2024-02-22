Seyyar Tuhafiyeci: Vatandaşın Alım Gücü Düştü

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde seyyar tuhafiyecilik yapan Hamza Yapalak, vatandaşların alım gücünün düştüğünü söyledi. Yapalak, "Vatandaşın ayağında çorap yok, kış günü kıpkırmızı olmuş soğukta ayakları çorap da yok, yırtık bir terlikle geliyor soruyor. 10 liralık var, 15 liralık var, 20 liralık var. Pahalı diyor, '5-6 liraya ver' diyor, 10 lira da vermiyor adam. Halbuki ben 10 liraya alamıyorum o 15 liraya verdiğimi" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Atatürk Caddesi'nde seyyar tuhafiyecilik yapan Hamza Yapalak, vatandaşların alım gücünün iyice düştüğünü ifade etti.

"BİR LİRALIK ŞEYİ '50 KURUŞA VEREMEZ MİSİN' DİYORLAR"

Hamza Yapalak şunları söyledi:

"Ben tuhafiye eşyaları satıyorum. Arada bir yapıyorum. Bir sene yapıyor bırakıyorum. Eski topluyorum, geri bırakıyorum, sebze satıyorum. Bir iğne alsa dahi 1 liraya, '50 kuruşa vermez misin' diyor. 'Verirsen alırım' diyor 50 kuruşa ama bir kebap yese 100 lira, içinde 20 liralık et yok. Ayağında çorap yok kış günü kıpkırmızı olmuş soğukta ayakları çorap da yok, yırtık bir terlikle geliyor soruyor. 10 liralık var, 15 liralık var, 20 liralık var. Pahalı diyor, '5-6 liraya ver' diyor, 10 lira da vermiyor adam. Halbuki ben 10 liraya alamıyorum o 15 liraya verdiğimi. Fermuarlar 5 lira küçükleri 3 lira, 2 buçuk lira veriyor 2 lira veriyor, 'cepte 1 lira var' diyor. 'Bir fermuar nedir ki ' diyor. Tespih, 10 liraya kadar tespih var. Zaten 10 liraya yapmaz kimse benden alan adama vereyim 10 lira akşama kadar bir tespihi düzmez, yapmaz. '5 lira vereyim' diyor. 5 liraya halbuki ne dondurma verirler, ne tatlı verirler, ne ekmek verirler."