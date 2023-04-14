Üye Girişi
Haberi Paylaş
Selim'de KÖYDES toplantısı yapıldı

Selim'de KÖYDES toplantısı yapıldı

Yerel Haberler

Selim'de KÖYDES Meclis Toplantısı düzenlendi.

Selim'de KÖYDES Meclis Toplantısı düzenlendi.

Kars'ın Selim ilçesinde Kaymakam Mubin Demirkıran başkanlığında 2023 yılında Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda geçmiş yılların yatırımları ve yapılması planlanan yatırımlar değerlendirildi. Kaymakam Demirkıran, daha sonra muhtarların sorunlarını dinledi.

Toplantıda ayrıca 2023 yılı yatırımlarıyla ilgili kurumlarım amirleri katılımcıları bilgilendirdi.

Öte yandan havaların ısınmasıyla birlikte hazırlanan program doğrultusunda çalışmalara başlanacak. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Köylere Hizmet Götürme Birliği Selim Kars Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title