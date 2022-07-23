Selim'de ayçiçeği ve sılajlık mısırlar yükseliyor

Selim Ovası'na ekilen Ayçiçeği ve Sılajlık Mısırlar yükselmeye başladı.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün girişimleriyle Selimli çiftçilerle ekilen ayçiçeği ve mısırlar diz boyuna geldi.

Kaymakam Suat Hatam, İlçe Emniyet Müdürü Olcay Zengin ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Ödül, Yukarı Kotanlı köyünde ilk kez ekilen yağlık ayçiçeği ve silajlık mısır alanlarını ziyaret etti.

Kaymakam Hatam ve beraberindekiler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Ödül'den ekimi yapılan ayçiçeği ve sılajlık mısırla ilgili bilgi aldı.

Selimli üreticilerle de bir araya gelen Hatam, üreticilere bereketli bir üretim sezonu temennisinde bulundu. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel