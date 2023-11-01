Şehitler için hatim okundu

Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Cumhuriyetin 100. Yıl etkinliklerinde şehitler için hatim okudu.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimini Genel Müdürlüğünün 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında, Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve yöneticilerinin Türkiye için şehadet mertebesine ermiş tüm şehitler için Mihalgazi Camiinde hatimler okuduğu ve mevlidi şerif yapıldığı bir program düzenlendi. Programa Vali Yardımcısı Şahin Arsel, İl Milli Eğitim Müdürü M. Sami Akyol, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, Polis Okulu Müdürü Suat Günbey, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, İl Nüfus Müdürü Osman Çırak, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Gürses ve Hüseyin Yıldız, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır, okul yöneticileri, öğretmen, sivil toplum örgüt temsilcileri, çok sayıda öğrenciler ve vatandaş katılım gösterdi. Program giriş ve çıkışında öğrenciler tarafından katılımcılara ney eşliğinde eserler sunulurken, 12'inci sınıf öğrencisi Hafız İmranuğur Kayacan'ın duası ile sona erdi. - BİLECİK