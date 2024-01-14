Şehit Babası Nazif Evcin Taziye Konvoyunda Duygu Dolu Konuşma Yaptı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in babası Nazif Evcin, motosiklet ve otomobil grupları tarafından düzenlenen taziye konvoyundaki vatandaşlara duygu dolu bir konuşma yaptı. Şehit babası Evcin, "Hep, 'Baba bitireceğiz. Bunları temizleyeceğiz. Mücadele edeceğiz' derdi" dedi.

Eskişehir'de faaliyet gösteren motosiklet ve otomobil toplulukları bir araya gelerek, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in baba ocağına taziye konvoyu düzenledi. Türk bayrakları ile donatılan yaklaşık 100 araçlık konvoy, Yeni Eskişehir Stadı'ndan hareket ederek, şehit Evcin'in baba ocağına ulaştı. Şehit ailesine başsağlığı dileyen vatandaşlar, baba Nazif Evcin'e Kur'an-ı Kerim ile Türk bayrağı takdim etti. Acılı baba kendisini ziyaret eden topluluk üyelerine duygulandıran sözler sarfetti.

"Bizim de onun bir evladı olduğumuzu söyleyeceğiz"

Taziye konvoyunda yer alan Hasan Akbaş, toplumun şehitler için daha duyarlı olması gerektiğini ifade etti. Şehit babası Nazif Evcin'in kendisini yalnız bırakmayacak milyonlarca evladı olduğunu ifade eden Akbaş, "Bugün Eskişehir'de bir şehidimiz var, bizler onun için toplandık. Son 1 ayda 19 şehit verdik, birisi de Eskişehir'den. Toplumda şehitlere karşı bir duyarsızlık olduğunu fark ettik. İnsanlar şehit haberlerine alıştılar. Oturup sosyal medyadan fotoğraf paylaşmaktansa böyle toplanıp fiili bir şey yapmak ve toplumda biraz daha duyarlılık oluşturmak istedik. Bugün burada toplanıp şehidin baba ocağına gideceğiz. Ona Kur'an-ı Kerim ve bayrak hazırladık, hem bunları vereceğiz hem de elini öpeceğiz. Bizim de onun bir evladı olduğumuzu söyleyeceğiz. Bu vatan sahipsiz değil, herkes bilsin istiyoruz" dedi.

"Evlat sizin evladınız, şehit sizin şehidiniz"

Şehit babası Nazif Evcin, taziye ziyaretinde bulunan motosiklet ve otomobil topluluklarına teşekkür etmek için Gökmeydan Mahallesi'nde bulunan evinden çıkarak bir konuşma yaptı. Evladıyla bir kez daha durur duyduğunu, Eskişehir'in şehidine gösterdiği ilginin kelimelerle tarif edilemeyeceğini dile getiren acılı baba, "Allah sevdiklerinizi bağışlasın. Bu asker sizin askeriniz, sizin kardeşiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bugün Eskişehir'de insan seli aktı. Bir asker, şehit babası olarak gururlandım. Bizim birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Muhammed sizin kardeşiniz, cenaze sizin cenazeniz. Şehidimize dua edin kardeşlerim. Bozan'a geldiniz, buraya da geldiniz. İnsan seli oldu, tüm Eskişehir sokağa döküldü. Muhammed'imle gururlandım. Yavrum iki defa vuruldu, yaralandı, orayı bırakmadı. Bomba imha uzmanı oldu. İzmir'de yetişti. Kaç tane şehit arabasını engelledi, bombaları imha etti. Bu PKK'nın hedefiydi zaten, lanet olsun onlara. Ben Cenab-ı Allah'a güveniyorum. Allah rızası için, Allah aşkına hepiniz dua edin. Evlat sizin evladınız, sizin kardeşiniz, sizin şehidiniz, sizin cenazeniz. Aileniz, çocuklarınız Allah'a emanet olsun. Vatan sağ olsun. Birlik olalım, bugünlük unutulmayalım. Hep, 'Baba bitireceğiz. Bunları temizleyeceğiz. Mücadele edeceğiz' derdi. Kandil günü 9 şehitle konuştum. Size anlatmaktan gurur duyuyorum. Telefondan hoparlör açıkken arayıp, 'Baba bugün kandil. Bizler için herkes dua etsin. Üç aylara girdik' dediler. Şehitler dedi bunları. Hoparlörden açtılar. Vallahi gururlandım. Dua edin lütfen. Buraya geldiniz, Allah razı olsun. Şuradan geçtiniz, gururlandım" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR