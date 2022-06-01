Şehit Ali Yılmaz'ın ismi Simav'daki okulda yaşayacak - Haberler

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Şehit Ali Yılmaz'ın ismi Simav'daki okulda yaşayacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şehit Ali Yılmaz'ın ismi Simav'daki okulda yaşayacak

2019 yılında Iğdır'ın Araklı ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Ali Yılmaz'ın ismi törenle memleketi Simav'daki TOKİ Ortaokulu'na verildi.

2019 yılında Iğdır'ın Araklı ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Ali Yılmaz'ın ismi törenle memleketi Simav'daki TOKİ Ortaokulu'na verildi.

Törene katılan Kütahya Valisi Ali Çelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şehidimiz Ali Yılmaz'ın adı memleketi Simav'daki TOKİ Ortaokulu'na verildi. Kahraman evladımız, şehidimiz Ali'nin adı okulda yaşayacak, burada nice Ali Yılmaz'lar yetişecek inşallah. Törene, şehidimizin emanetleri Yener ağabeyimiz, Gülcan annemiz ve kız kardeşimiz nur ile birlikte katıldık" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ali Yılmaz Iğdır Şehit PKK Yerel Haberler

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