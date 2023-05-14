Sandık ayaklarına gitti

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yatağa bağlı ya da felci olan 26 seçmen için oy sandığı evlerine gitti.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yatağa bağlı ya da felci olan 26 seçmen için oy sandığı evlerine gitti. Seçim kurulu görevlileri evlere giderek başvuru sahiplerine oy kullandırdılar.

Düzce'de Merkez İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapan 26 seçmen evde oy kullanmak için talepte bulundu. Merkez İlçe Seçim Kurulu görevlileri adreslere tek tek giderek evde oy kullanmak için talepte bulunan yatağa bağlı ve felçli hastalara oy kullandırdılar.

Felç geçiren ve yatağa bağımlı olan 80 yaşındaki Meliha Coşkun'da oyunu evinde kullandı. Felçli olduğu için eşinin yardımı ile oyunu kullanan Meliha Coşkun, oy pusulalarını elleriyle sandığa attıktan sonra eşi Mehmet Coşkun duygularını anlattı. Eşi için gezici sandığa başvurduğunu belirten Mehmet Coşkun; "Eşim ile 1976 yılında evlendik. O gün bu gündür birlikteyiz. 2016 yılında felç geçirdi. Oy kullanmayı çok istedi. Başımın etini yedi. Eğer bu gezici sandık olmasaydı mecburen sırtımda oy kullanmaya götürecektim. Bu çok iyi oldu" dedi.

Kemik erimesi nedeniyle yatağa bağımlı olan 75 yaşındaki Ömür Ayşe Ateş de oyunu kapısına gelen gezici sandıkta kullandı. Oy verme işleminin ardından konuşan Ömür Ayşe Ateş'in eşi Mehmet Ateş, "Eşim oyunu kullandı çok istiyordu. Sandık başına gidemeyeceğim diye çok üzülüyordu. Eşimin rahatsızlığı ise kendiliğinden kemik erimesi oldu. Ameliyat olması lazım ancak diyaliz hastası olduğu için ameliyat şansı yok. O nedenle 6 aydı yatağa bağımlı olarak yaşıyor. Eşim nasıl oy kullanacağını düşünüyordu. Araştırırken gezici sandık uygulaması olduğunu öğrendik. Başvuru yaptım. Çok iyi oldu" ifadelerini kullandı.

Gezici sandık Düzce merkezde müracaat yapan 26 eve gitti. - DÜZCE