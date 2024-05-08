Samsun'dan 850 hacı adayı kutsal topraklara gidiyor

Samsun'dan, 2024 yılı hac organizasyonu çerçevesinde bu yıl 850 hacı adayı hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek.

Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır yaptığı açıklamada, "Bu sene Samsun'dan 6 kafile olarak toplam 850 hacı adayını hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara yolcu edeceğiz. Her kafilemizde 1 kafile başkanı, kişi sayısına göre 3-5 arası din görevlisi ve 1 kadın irşat görevlisi hacı adaylarımıza yolculukları süresince eşlik ederek rehberlik yapacak" dedi.

İlk kafile 16 Mayıs'ta

Hac yolculuğunun meşakkatli bir yolculuk olduğuna dikkat çeken Çakır, "Hacı adayı daha gitmek için başvurduğu günden kurada çıkacağı güne ve sonrasında da ibadetini tamamlayıp döneceği zamana kadar bir sabır imtihanı ve aynı zamanda da hac yolculuğunun heyecanı ve coşkusuyla karşı karşıya kalıyor. Bu süreçte bizler müftülükler olarak hacı adaylarımıza merkez teşkilatımızdan taşra teşkilatında bizlere kadar uzanan bir planlama ve programla rehberlik etmeye özen gösteriyoruz. Bu sene de 850 hacı adayımıza 2 gün süren oturumlarla hac hazırlık kursları düzenledik. Tüm resmi işlemlerinin eksiksiz tamamlanması noktasında hac ve umre büromuzla birlikte elimizden gelen gayreti sarf ettik. Nihayet tüm hacı adaylarımız artık kutsal topraklara gitmek üzere hazır bekliyor. Tüm kafilelerimiz 16-21 Mayıs aralığında hareket edecek olup, ilk kafilemizi 16 Mayıs Perşembe günü inşallah dualarla uğurlayacağız" diye konuştu. - SAMSUN