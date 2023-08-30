Samsun'da 30 Ağustos kutlamaları çelenk sunumuyla başladı

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

Samsun Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve bayrağın göndere çekilmesi ile devam etti.

Anıt Şeref Defterini imzalayan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Aziz Atam, bugün büyük zaferin 101. yılını birlik ve beraberlik içerisinde coşkuyla kutlamanın heyecanı ve gururu ile huzurunuzdayız. 1919 yılında Samsun'dan başlattığınız büyük mücadele 30 Ağustos 1922'de kazandığınız Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin ve kalıcı bir zafere ulaşmıştır. Bin yıldır vatanımız, bayrağımız, mukaddesatımız ve bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve başta siz olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlık ve huzurlu ömür diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Törene ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala ve protokol üyeleri katıldı. - SAMSUN