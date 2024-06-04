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Avusturya Sırbistan maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Avusturya Sırbistan maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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EURO 2024 öncesi hazırlık maçı mücadelelerinde Avusturya Sırbistan maçı oynanıyor. Avusturya Sırbistan maçı kaç kaç merak ediliyor. Avusturya Sırbistan canlı maç anlatımı ve Avusturya Sırbistan maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar...

Avusturya Sırbistan maçı kaç kaç? EURO 2024 öncesi hazırlık maçı mücadelelerinde Avusturya Sırbistan maçı oynanıyor. Avusturya Sırbistan maçı kaç kaç merak ediliyor. Avusturya Sırbistan canlı maç anlatımı ve Avusturya Sırbistan maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

AVUSTURYA - SIRBİSTAN MAÇI KAÇ KAÇ?

Avusturya Sırbistan maçı 2-1'lik Avusturya üstünlüğüyle devam ediyor.

Avusturya Sırbistan maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Avusturya Sırbistan maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

AVUSTURYA - SIRBİSTAN MAÇI CANLI YAYIN

Avusturya Sırbistan maçını S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

AVUSTURYA - SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Avusturya Sırbistan maçı saat 21.45'te başlayacak.

AVUSTURYA - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Avusturya Sırbistan maçı bu akşam saat 21.45'te oynanacak.

AVUSTURYA - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Avusturya Sırbistan maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

AVUSTURYA - SIRBİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Avusturya Sırbistan maçı Viyana'da, Ernst Happel Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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