Avusturya Sırbistan maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Avusturya Sırbistan maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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AVUSTURYA - SIRBİSTAN MAÇI KAÇ KAÇ?

Avusturya Sırbistan maçı 2-1'lik Avusturya üstünlüğüyle devam ediyor.

AVUSTURYA - SIRBİSTAN MAÇI CANLI YAYIN

Avusturya Sırbistan maçını S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

AVUSTURYA - SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Avusturya Sırbistan maçı saat 21.45'te başlayacak.

AVUSTURYA - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Avusturya Sırbistan maçı bu akşam saat 21.45'te oynanacak.

AVUSTURYA - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Avusturya Sırbistan maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

AVUSTURYA - SIRBİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Avusturya Sırbistan maçı Viyana'da, Ernst Happel Stadyumu'nda oynanacak.