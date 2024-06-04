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Portekiz Finlandiya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Portekiz Finlandiya maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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EURO 2024 öncesi hazırlık maçı mücadelelerinde Portekiz Finlandiya maçı oynanıyor. Portekiz Finlandiya maçı kaç kaç merak ediliyor. Portekiz Finlandiya canlı maç anlatımı ve Portekiz Finlandiya maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar...

Portekiz Finlandiya maçı kaç kaç? EURO 2024 öncesi hazırlık maçı mücadelelerinde Portekiz Finlandiya maçı oynanıyor. Portekiz Finlandiya maçı kaç kaç merak ediliyor. Portekiz Finlandiya canlı maç anlatımı ve Portekiz Finlandiya maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde!

PORTEKİZ - FİNLANDİYA MAÇI KAÇ KAÇ?

Portekiz Finlandiya maçı 1-0'lık Portekiz üstünlüğüyle devam ediyor.

Portekiz Finlandiya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Portekiz Finlandiya maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

PORTEKİZ - FİNLANDİYA MAÇI CANLI YAYIN

Portekiz Finlandiya maçını S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

PORTEKİZ - FİNLANDİYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Portekiz Finlandiya maçı saat 21.45'te başlayacak.

PORTEKİZ - FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz Finlandiya maçı bu akşam saat 21.45'te oynanacak.

PORTEKİZ - FİNLANDİYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz Finlandiya maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

PORTEKİZ - FİNLANDİYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Portekiz Finlandiya maçı Lizbon'da, José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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