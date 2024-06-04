Portekiz Finlandiya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Portekiz Finlandiya maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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PORTEKİZ - FİNLANDİYA MAÇI KAÇ KAÇ?

Portekiz Finlandiya maçı 1-0'lık Portekiz üstünlüğüyle devam ediyor.

PORTEKİZ - FİNLANDİYA MAÇI CANLI YAYIN

Portekiz Finlandiya maçını S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

PORTEKİZ - FİNLANDİYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Portekiz Finlandiya maçı saat 21.45'te başlayacak.

PORTEKİZ - FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz Finlandiya maçı bu akşam saat 21.45'te oynanacak.

PORTEKİZ - FİNLANDİYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz Finlandiya maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

PORTEKİZ - FİNLANDİYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Portekiz Finlandiya maçı Lizbon'da, José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak.